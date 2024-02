Ayselin həyat yoldaşı İlkin Həsəni ilə bağlı davranışı diqqət çəkdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı İlkin Həsəni ilə bloger həyat yoldaşı Ayselin boşanma xəbəri yayılmışdı.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, 14 Fevral Sevgililər günü münasibətilə həyat yoldaşına etdiyi zarafata bu sözləri yazıb:

"Deməli, xarici səhifələrdə xanımların bəylərə gül dəstəsi hədiyyə etdiyini görüb, mən də edim dedim. İlkinin ilk reaksiyasına baxsaq bizim bəyləri bu hədiyyəyə alışdırmaq lazımdır. Məncə, sevdiyinə gül hədiyyə etmənin cinsiyyəti olmamalıdır".

Qeyd edək ki, İlkin və Aysel cütlüyünün Alis adlı qız, Raul adlı oğul övladı var.

