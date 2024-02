Aktyor Azər Aydəmir “Apatiya” filminin qala gecəsinə sərxoş qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, RTV-yə müsahibə verən aktyorun qəribə hərəkətləri diqqət çəkib. O, Mədəniyyət Nazirliyi ilə özəl sektorun münasibətini isə düşmən adlandırıb.

