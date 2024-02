Lənkəranda 6 yaşlı qız qızılcadan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lənkəranın Veravul kənd sakini, 2018-ci il təvəllüdlü X.Qurbanlı yüksək hərarətlə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Müayinə nəticəsində uşağa dəqiqləşdirilməmiş meninqoensefalit və qızılca diaqnozu qoyulub. Azyaşlını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

