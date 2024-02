Şimali Kipr Türk Respublikasının (Şimalı Kipr) prezidenti Ersin Tatar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin onu bu il Şuşada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının Zirvə görüşünə etdiyi dəvətinə münasibət bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV-nin “Hədəf” verilişində suallara cavab verən E.Tatar Prezident İlham Əliyevin dəvətindən məmnun olduğunu bildirib, dəvətə görə öz adından və Kipr xalqı adından ona təşəkkür edib.

Daha ətraflı videoda:

