Xalq artisti burada dəfn olunacaq

Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının vida mərasiminin yeri açıqlanıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.Az-a ailəsindən məlumat verilib. O qeyd edib ki, yazıçı vəsiyyətinə uyğun olaraq öz anasının yanında dəfn ediləcək: “Bizə vəsiyyət etmişdi ki, Şamaxıda anasının yanında dəfn edək. Vida mərasimi evdə olacaq”. Xatırladaq ki, Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı beyninə qansızma (insult) diaqnozu ilə bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O, ötən gün vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.