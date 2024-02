Türkiyənin bir sıra filmlərində aktyor Kemal Sunalla (Şaban) rol alan Ecenin hazırkı yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 il sonra fotoları yayılan 43 yaşlı aktrisanın görüntüsü təəccübləndirib.

Qeyd edək ki, sənətdən uzaq qalan Ece hazırda otel sahəsində çalışır.

