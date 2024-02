Deputat Aqil Abbas özünə toy etdi - FOTO

Milli Məclisin deputatı, tanınmış yazıçı Aqil Abbas axar.az-a müsahibəsində maraqlı məqamları açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ağdam işğaldan azad edildikdən sonra orada toy məclisi keçirdiyini bildirib.

"Demişdiniz ki, Ağdamda İradə Tuncayla yenidən toy edəcəksiniz. Necə oldu, İradə xanım yenidən evləndimi sizinlə?" sualına millət vəkili belə cavab verib:

"Əlbəttə, demişdim, elədim də. 40 illiyimizi Ağdamda, məscidin yanında 50-60 nəfərdən ibarət toy şəklində etdik. Amma içkisiz.

Toyda iştirak edənlər orada xidmət edən polis və hərbçilərimiz idi, içmək olmazdı. Amma yemək yaxşıydı. Hələ postlara da payladıq. Bircə dedim, qabları qaytarın, onlar dövlətindir (gülür)".

A.Abbas qeyd edib ki, xanımı ilə razılaşıb və köçüb Ağdamda yaşamaq üçün dövlətdən ev istəyəcək.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.