NATO Ukraynanı öz ərazisi kimi görür - Kreml

Kremlin sözçüsü Dmitriy Peskov ABŞ və Avropa ölkələrinin Rusiya ilə müharibə ilə bağlı verdiyi açıqlamaların gərginliyin artmasına səbəb olduğunu bildirib. O bildirib ki, NATO Ukraynanı öz ərazisi kimi görür.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Peskov Moskvada jurnalistlərə cari məsələlərlə bağlı açıqlama verib.

Rusiyada həbsxanada dünyasını dəyişən rusiyalı dissident Aleksey Navalnının paytaxt Moskvada keçirilən dəfn mərasimində təşkil edilən nümayişlə bağlı sualı cavablandıran Peskov bunun icazəsiz bir aksiya olduğunu bildirib:

"İcazəsiz istənilən hərəkət qanuna ziddir. Ona görə də bu aksiyada iştirak edənlər məsuliyyət daşıyacaqlar. Bəzi Avropa ölkələrindən son dərəcə məsuliyyətsiz bəyanatlar eşidirik. İndi bunu okeanın o tayından eşidirik. Bu bəyanatlar gərginliyin artmasına gətirib çıxarır və NATO-nun baxışını göstərir. NATO Ukraynanı öz ərazisi kimi görür. Bu, Rusiyadır. Onun etdikləri xüsusi hərbi əməliyyatın düzgün aparıldığını göstərir”.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

