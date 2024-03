“Səhhətim normaldır, özümü yaxşı hiss edirəm. Vətənə geri qayıtdığıma görə çox xoşbəxtəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistandan Azərbaycana gətirilən əsgər Ruslan Pənahov hava limanında jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkür edib:

“Bilirdim ki, məni əsirlikdən xilas edəcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.