Od çərşənbəsində tonqaldan tullanan yeniyetmələr toqquşaraq alova yıxılıblar.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb.

Belə ki, məhlələrin birində çərşənbə münasibəti ilə qalanan tonqalda iki yeniyetmə toqquşaraq xəsarət alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.