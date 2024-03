İmmunitet sistemini gücləndirəcək vitaminlər, minerallar və qidalar

Qışda immun sistemi zəifləyir və xüsusilə uşaqlar xəstəliklərə qarşı həssas olur. Bədəndə infeksiya olduqda, iştahsızlıq səbəbindən qida qəbulu azalır. Qrip və soyuqdəyməyə yoluxma riskini azaltmaq, xəstələndikdən sonra tez sağalmaq üçün balanslı və adekvat qidalanmaya diqqət yetirilməlidir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, xüsusilə yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarında immunitet sistemini gücləndirəcək vitaminlər, minerallar və qidalar bunlardır:



Vitamin C - Ən yaxşı antioksidant vitaminlərdən biridir. Əgər C vitamini qidalardan alınırsa, bu qidalardakı fotokimyəvi maddələrdən də istifadə oluna bilər. Beləliklə, bədəndəki hüceyrələr güclənir. Pomidor, təzə bibər, rukkola, cəfəri, naringi, qreypfrut, portağal, nar, itburnu və kivi kimi tərkibində C vitamini olan qidalar gün ərzində yeyilməlidir.

Sink və selenyum - İmmunitet sistemi üçün vacib minerallardır.

Selenium - Dəniz məhsulları, ət, soğan və sarımsaqda olur. Çiy fındıqda, qoz və badam kimi yağlı toxumlarda, hind quşu ətində, quzu ətində, qulançar və göbələkdə olur. Bu minerallar yüksək antioksidant təsirə malikdir və orqanizmin toksinlərlə mübarizə aparan hüceyrələrini gücləndirir.

Omeqa 3 yağ turşuları - Bunlar ən qiymətli yağlardır. İmmunitet, beyin və sinir sistemi, psixologiya və ürək-damar sağlamlığı üçün vacib qidadır. Balıq mövsümünün başlaması ilə həftədə 2 gün balıq yeyilməlidir. Balıqda omeqa-3-dən başqa, orqanizmin istehsal edə bilmədiyi, hüceyrələrin yenilənməsi və qocalmanın qarşısını almaq üçün lazım olan əsas amin turşuları da var. Çiy fındıq, qoz və badam kimi yağlı toxumlarda Omeqa 3 var.

Beta-karoten - Sarı-narıncı bitkilərdə olur və ən güclü antioksidantlardandır. Balqabaq, yerkökü, ananas, xurma və ərik ən çox beta-karotin ehtiva edən tərəvəz və meyvələrdir.

Quercetin - Sitrus meyvələri, alma, qırmızı üzüm, soğan, çiyələk, tut, böyürtkən, qırmızı soğan kimi qidaların qabıqlarında olan piqmentdir. Xərçəng və ürək xəstəliklərinə qarşı qoruyucu təsir göstərir. İmmunitet sistemi və dəri sağlamlığı üçün vacibdir və güclü antioksidantdır.

Zəncəfil - Kəskin dadı və qoxusu ilə tənəffüs yollarını açan, həzmi tənzimləyən, zərərsizləşdirici, karminativ və antiseptik xüsusiyyətlərə malikdir. Şorbalarda, təzə tərəvəz yeməklərində və salatlarda istifadə edilə bilər.

Kardamom - Bakteriya və viruslara qarşı təsirlidir. Soyuqdəymə, bronxit, öskürək və yüksək qızdırma şikayətlərinin aradan qaldırılmasında faydalıdır. İmmunitet sistemini dəstəkləyir. Tez-tez yoluxucu xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlarda müqavimət yaratmağa kömək edir. Ağız və boğaz iltihablarında təsirlidir.

Oolong və rooibus çayı: Çay düzgün dəmləndikdə və lazımi miqdarda istehlak edildikdə antioksidan təsir göstərir və tərkibindəki fenolik komponentlər xroniki xəstəliklərə qarşı qoruyucu olur. Oolong çayı daha çox antioksidan təsirə malikdir, çünki o, qara çay və yaşıl çayın birləşməsidir. Rooibus çayı da yüksək antioksidant nisbətinə malikdir və uşaqlar üçün təhlükəsiz istifadə edilə bilər.

Ağ çay - Ağ çay üçün yığılan çay yarpaqları emal zamanı bir qədər oksidləşdiyi üçün yaşıl çaydan daha çox antioksidan ehtiva edir. Yaşıl çay və ağ çayın faydaları az-çox eynidir, lakin ağ çay daha çox antioksidan xüsusiyyətə malikdir. Ağ çayın tərkibində olan katexin orqanizmdə əmələ gələn sərbəst radikalların qarşısını alaraq ürək-damar xəstəlikləri, diabet, xroniki iltihab və xərçəngdən qoruyur. Bu səbəbdən, gündə 1-2 stəkan ağ çay qəbul etməklə immunitet sisteminizi gücləndirə bilərsiniz.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.