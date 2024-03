Mübariz Mənsimov televiziya kanalını alır - FOTO

“Palmali Holding Anonim” şirkəti Türkiyədə televiziya kanalı alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Mübariz Mənsimov məlumat verib. O bildirib ki, “Palmali Holding Anonim”in nəzdindəki media şirkəti ilə “EKOLTV” adlı televiziya kanalı arasında danışıqlar yekunlaşmaq üzrədir. Danışıqlara əsasən “EKOLTV”nin hissələrinin böyük hissəsi “Palmali Holding Anonim” şirkəti tərəfindən alınacaq. Mübariz Mənsimovun sözlərinə görə, onun rəhbəri olduğu media şirkətinin əvvəllər “PAL radio” ilə bu sahədə təcrübəsi olub.

İndi şirkətin məqsədi bu təcrübəni televiziya sahəsində inkişaf etdirmək və Türkiyədə televiziyaya yeni yanaşma gətirməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.