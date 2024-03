Bakıda satılan alçanın qiyməti müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV bununla bağlı sujet hazırlayıb. Bildirilib ki, bazarda alçanın 1 kiloqramı 600 manata satılır.

1000, 800 manata olan alça olduğu da əlavə edilib. Bazarda hətta 150 manata alçaya da rast gəlinib. 8 ədədinin yer aldığı qab isə 7 manata satışa çıxarılıb.

Qeyd edilib ki, ötən il alçanın 1 ədədi 10 manata satılırdı.

