Xəbər verdiyimiz kimi, Moskva vilayətinin Krasnoqorsk şəhərində baş vermiş silahlı hücumda ölənlərin sayı 40-a çatıb. 130 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumda 5 silahlının iştirak etdiyi deyilir. Onlardan 4-nün ərazidən uzaqlaşdığı barədə xəbərlər var.

Sosial mediada hücum anının görüntüləri yayılıb.

