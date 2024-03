Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Türkiyədə yerli özünüidarə orqanlarına seçkilər keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq səslərin sayılması prosesinə start verilib.

Ölkə üzrə ilkin nəticələrə görə CHP liderdir. Partiya 39.24 faiz səslə liderdir.

“AK Parti” isə 38.16 faiz səslə ikincidir.

Məlumata görə, ölkə üzrə seçki qutularının 22.52 faizi açılıb.

