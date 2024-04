Ardanın paylaşımını görən Perez dərhal bu təlimatı verdi - FOTO

Arda Güler sosial şəbəkədə fiziki dəyişikliyini əks etdirən fotolar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bədən quruluşunu yaxşılaşdırmaq üçün komandanın məşqçilərindən olan Pintusla birlikdə çalışan Ardanın paylaşımında bədəninin xeyli yaxşılaşdığı müşahidə edilib. Bu fotoları görənlər Ardanı təbrik ediblər. Bu postu görənlərdən biri də “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres olub. Peres Ardanın məşqçisini çağıraraq onu təbrik edib.

Qeyd edək ki, “Real” rəhbərliyi Arda Güleri icarəyə göndərmək istəyir. Arda isə komandada qalmağa çalışır.

