Özəl klinikalarda yoxlamalar - Birinin lisenziyası dayandırıldı

Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən 2024-cü ilin birinci rübü ərzində özəl tibb müəssisələrində 32 planlı yoxlama, 55 plandankənar yoxlama və 8 araşdırma keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, bu yoxlamalar zamanı özəl tibb müəssisələrində aşkar ediən qanun pozuntuları ilə əlaqədar 46 protokol tərtib edilib.

"Bu müddət ərzində 1 özəl tibb müəssisəsinin – “Medicare Klinikası” MMC -də lisenziyadan kənar fəaliyyət aşkar edilməsi və verilən vaxt ərzində nöqsanların aradan qaldırılmamsı səbəbindən Səhiyyə Nazirliyinin rəyi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən sözügedən klinikanın lisenziyasının dayandırılması barədə qərar qəbul edilib", - deyə əlavə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.