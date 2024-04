İran dronlarla İsrail ərazisinə zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin “Kan” radiostansiyası məlumat yayıb.

Məlumata görə, İran onlarla PUA ilə İsrailə hücum edir.

