Bakıda 26 000 manata telefon nömrəsi satışa çıxarılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu haqda elan saytlarından birində təklif yerləşdirilib. Olduqca baha qiymətə satışa çıxarılan nömrə sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusu olub.

Qeyd edək ki, nömrənin sahibi tanınmış dermatoveneroloq-kosmetoloq Diana Məmmədovadır.

