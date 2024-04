Rusiya sülhməramlıları Azərbaycanı birdəfəlik tərk etdi

Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiyanın sülhməramlı kontingenti Azərbaycanı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Musavat.com-a mötəbər qaynaqlar məlumat veriblər. Məlumata görə, Rusiya kontingenti Azərbaycanı (Qarabağı) birdəfəlik və tam olaraq tərk edib.



Bununla da Azərbaycan Qarabağ məsələləri ilə bağlı bütün problemlərini həll etmiş, tam müstəqil, suveren nəzarətini bərpa etmiş durumdadır.

Təqdim etdiyimiz video sülhməramlı kontingentin Qarabağ istiqamətindən çıxaraq Azərbaycanı tərk etməsi zamanı Tərtər və Bərdə rayonlarında çəkilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.