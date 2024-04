İlk qolunu vuran Ardaya ulduz futbolçular bunları yazdı - FOTO

Türkiyəli futbolçu Arda Gülər ötən gecə "Real Madrid"in heyətində ilk qolunu vurub. O, "Real Sosyedad"a qarşı fərqlənərək komandasına minimal hesablı qələbə qazandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, qol sevincini sosial şəbəkə hesabında paylaşan Ardaya məşhur futbolçular rəy yazıblar.

Komanda yoldaşları Antoni Rudiger, J. Bellingam və Vinisius Junior da rəy yazanlar arasında olub. “Real”ın futbolçuları Tiba Kurtua və Brahim Diazın türkcə yazdığı "Abi" rəyləri diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Arda "Sosyedad"a qarşı matçın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.