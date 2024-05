ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi növbəti iclasını keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda baza dərəcəsinin illik 5,25-5,5 % səviyyəsində saxlanılmasına qərar verilib.

"Komitə federal fondların faiz dərəcəsinin hədəf diapazonunu 5,25-5,5% səviyyəsində saxlamaq qərarına gəlib", - xəbərdə deyilir.

