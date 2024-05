Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Federasiya Şurasının sədr müavinini və Dövlət Dumasının komitə sədrini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəbul mayın 2-də baş tutub. Dövlət başçısı Rusiya Federasiyası Federasiya Şurasının sədr müavini Konstantin Kosaçov və Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya iqtisadiyyatı və həmvətənlərlə əlaqələr komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikovla müzakirələr aparıb.

