Adatmağa ən çox meyilli olan 4 BÜRC

Xəyanət, bir əlaqənin bitmə vaxtının gəldiyini göstərən ən ciddi vəziyyətlərdən biridir. Sevilən bir insan başqası ilə fiziki və ya səmimi bir əlaqə qurduqda, bu, insana böyük ağrı verir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən aldatmağa ən çox meylli olan bürcün 4 əlamətini təqdim edir.

Əkizlər

Əkizlər partnyorlarını aldatmağa ən çox meylli olan bürclərdəndir. Çünki daimi qərarsızlıq içində yaşayan bu bürcün ağlı həmişə başqasının üzərindədir.

Sosial bürc olan Əkizlər daim flört etməkdən həzz alır. Əgər Əkizlərin enerjisini yüksəldə bilmirsinizsə və o daha sizinlə əylənə bilmirsə, sizdən ayrılmaq istəmədiyi üçün sizi aldadacaq.

Onun sizdən ayrılmamasının səbəbi ağlının sizdə qalma ehtimalıdır. Əkizlər bürcü aldatmağı oyun və əyləncə kimi gördükləri üçün sadiq qala bilməyəcəklər.



Qoç

Aldatmağa meyilli olan bürclər arasında Qoç ikinci yeri tutur. Bu bürc impulsiv olduğu üçün aldatmağa meyllidir.

Məhz buna görə də düşünmədən hərəkət edən məşqçilər saxtakarlığa səbəb kimi “bir anlıq səhv” izahını verirlər.

Onların sizinlə qasırğalı bir romantikası ola bilər, lakin bir nöqtədən sonra hər şey aşağı gedə bilər.

Onlar narahatdırlar və daimi dəyişikliyə ehtiyac duyurlar və hər bir hərəkətlərinin təqdir edilməsini istəyirlər. Çox güman ki, laqeyd olsalar, onları daha çox maraqla əhatə edəcək birinə ehtiyacları olacaq.

Balıq

Duygusallığı ilə seçilən Balıqlar son nəticədə su qrupudur və bu onları təəccübləndirən bir xarakter edə bilər.

Balıqlar münasibətlərində sahib olduqlarına tamamilə zidd olan şeyləri axtarmağa meyllidirlər. Əl çəkə bilməyənlər üçün cazibədar olmaq Balıqları romantik münasibətlərdə vəfasız edə bilər.

Oxatan

Təbiətcə ekstravert olan Oxatanlar atəş qrupuna aiddir. Təbiətcə impulsiv və macəralıdırlar və asılılıq yaradan ünsiyyətdən çəkinirlər.

Təbii ki, bu, “onlar 100 faiz aldadırlar” qənaətinə gətirib çıxarmır, lakin onları bir münasibətə bağlamağın çox çətin olduğunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz.

Oxatan aşiq olmaqda çətinlik çəkir, amma həqiqi sevgi ilə əhatə olunubsa, haqqını verməyi də laqeyd qoymur.

Aldatma ehtimalı ən az olan bürc

Əlavə etməyi unutmayaq ki, aldatma ehtimalı ən az olan bürc Əqrəbdir. Əqrəblər cinsəlliyi çox sevdikləri üçün aldatmağa meyilli bir bürc kimi qəbul edilirlər, lakin ehtiras bu bürc üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Əqrəblər, ümumiyyətlə, tək bir insana ehtiras hiss edirlər və bu hissi hiss etdikləri insanlardan əl çəkmələri çox çətindir. Bu səbəbdən sədaqət Əqrəblər üçün gözləniləndən daha önəmli ola bilər.

