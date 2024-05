PKK/KCK-HPG terror qruplaşmasının rəhbərlərindən olan Sedat Aksu öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatının İraqın şimalında keçirdiyi əməliyyatda məhv edilib.

Məlumata görə, “Şevger Çiya” kod adlı terrorçu Türkiyədə bir sıra cinayət əməlləri törətməkdə ittiham olunur.

