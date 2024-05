Azərbaycan Milli QHT Forumunun X qurultayı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurultayda təşkilatın nizamnaməsinə dəyişikliklər ediləcək və “Azərbaycan Milli QHT Forumunun prezidenti” postu ləğv olunacaq.

Foruma rəhbərliyi yeni formalaşdırılacaq İdarə Heyətinin sədri edəcək. Həmçinin forumun 5 nəfərdən ibarət İdarə Heyəti olacaq.

