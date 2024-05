Lalə Rəcəbova viza düzəltmək adı ilə 202 nəfəri aldadıb - FOTO

Bakı şəhərində 202 nəfərə 498 175 manat zərər vuran şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Elşad Hacıyev sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, artıq vətəndaş həbs edilib, polis tərəfindən istintaq aparılır.

"Zərərçəkmişlərin böyük əksəriyyətinə sosial şəbəkə vasitəsilə "Avion Travel" MMC-nin direktoru Lalə Rəcəbova yalan vədlər verməklə viza məsələlərini həll edəcəyinə söz verib, sənədlərini qəbul edib. Onun əməllərindən zərər çəkmiş başqa şəxslər varsa, polisə müraciət edə bilərlər", - deyə məlumatda qeyd olunub.

