Prezident İlham Əliyev İranın ölkəmizdəki səfirliyində olub, İran prezidentinin və digər şəxslərin helikopter qəzasında həlak olmaları əlaqədar başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev mayın 21-də İrannın ölkəmizdəki səfirliyində olub, İranın prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın və digər müşayiət edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli surətdə həlak olmaları əlaqədar başsağlığı verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.