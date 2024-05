İran prezidenti Rəisini aparan helikopterin qəzaya uğradığı anın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən bildirir ki, iddiaya görə hadisə anının videosunu ABŞ peyk görüntüləri əsasında yayıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.