Ananın özünü və uşaqlarını zəhərləməsi ilə bağlı Prokurorluqdan AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıtda üçü uşaq olmaqla bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib. Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü İsgəndərova Sevgül Əllədin qızı yaşadığı mənzildə dərman vasitəsi ilə əvvəlcə üç uşağını, sonra özünü zəhərləyib.



Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, mayın 22-də Sumqayıt şəhərində ana və 3 azyaşlı övladının dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmələri faktı ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



