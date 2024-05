Tünzalə “Qarabağ” klubu ilə görüşdü

Xalq artisti Tünzalə Ağayeva “Kiçik addımlarla böyük uğurlara” adlı sosial layihəsi çərçivəsində futbol əfsanəmiz Qurban Qurbanov və “Qarabağ” futbol klubu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihənin əsas məqsədi uşaqların inkişafına dəstək olub, idmana olan həvəsi artırmaqdan ibarətdir. Sənətçi görüş zamanı maraqlı anlar yaşayıb. O, həmin anları şəxsi “İnstagram” hesabında paylaşıb.

“Bu görüş mənim üçün unudulmaz oldu. İlk milli uşaq markamız “Şokki mokki” və Vuvuzela Medianın dəstəyi ilə Fəxri Səfiri olduğum “Kiçik addımlarla böyük uğurlara” və “Məktəbim” layihəsi çərçivəsində şirin - şəkər uşaqları ilə bərabər futbol əfsanəmiz Qurban Qurbanovla və qürurumuz “Qarabağ” futbol klubu ilə görüşdük. Az qaldı, uşaq futboluna və uşaq idmanına həsr etdiyim Himni fəxrlə səsləndirəcəm. İnanıram ki, bu görüş balacaların idmana olan həvəsini və sevgisini daha da artıracaq”, - deyə, o, söyləyib.

Onu da xüsusi olaraq vurğulayaq ki, ifaçı bu yaxınlarda uşaq futboluna və idmanına həsr olunan Himnin təqdimatını edəcək. Əsərin musiqisi Tünzalə Ağayevaya, sözləri isə Elnurə Nağıyevaya məxsusdur.



