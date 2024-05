Türkiyəli müğənni Hadisə rəqəmsal platformada yayımlanacaq layihədə aktrisa kimi çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, serial 8 bölümdən ibarət olacaq.

Məlumata görə, ifaçı həmin layihədən 10 milyon lirə (527,332 manat) qazanacaq.

