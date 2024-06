Metroda faciəvi şəkildə ölən kişi tanınmış şəxsin qardaşı imiş

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 2-də 1957-ci il təvəllüdlü Şərafəddin Abdullayev Bakı Metropoliteninin "28 May” stansiyasında dəmir yolu xəttinin üzərinə düşüb və yaxınlaşan qatarın altında qalaraq ölüb.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, faciəli şəkildə dünyasını dəyişən Ş.Abdullayev tanınmış şəxsin qardaşıdır. Belə ki, Şərafəddin Abdullayevin qardaşı Səxavəddin Abdullayev uzun illər Daxili İşlər Nazirliyinin Maliyyə-plan İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb və polis polkovnikidir. Səxavəddin Abdullayev daha əvvəl Maliyyə Nazirliyində də vəzifədə çalışıb.

Mərhum Ş.Abdullayevin isə daha əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışması və təqaüddə olması bildirilib.

