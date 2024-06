PinUp AZ oyunu mədəniyyətdə: antik dövrdən müasirliyə

Oyunlar müxtəlif mədəniyyətlər arasında bir-biri ilə sıx bağlıdır. Min illər əvvəl yaranmış, hələ də əylənmək arzusu ilə PinUp AZ oyunu işə salanların əsəblərini qıdıqlamaqda davam edirlər. Bu cür əyləncələr gündəlik həyatımızın bir hissəsinə necə çevrildi, gəlin tarixin prizmasından baxaq.

Bu gün Pin Up Azerbaycan hər zövqə uyğun minlərlə əyləncə təklif edir. Ancaq Oyunların ölkəyə nə vaxt və haradan gəlməsi maraqlıdır. Bu gün məlumdur ki, ilk belə əyləncələrdən bəziləri Qədim Çində aparılan qazıntılarda tapılıb. Onların mənşəyi eramızdan əvvəl 2300-cü ilə aiddir. Senet kimi stolüstü oyunlar qədim Misirdə məşhur idi. Qədim yunanlar isə sümükləri sevirdilər.

Orta əsrlərdə Oyunlar əhalinin bütün təbəqələri tərəfindən sevilirdi:

Sonralar onlar Avropada qaraçılar tərəfindən məşhurlaşdırılan xəritələrlə tamamlandı. Onlar o qədər populyarlaşdılar ki, 17-ci əsrdə İtaliyada xüsusi oyun klubları açılmağa başladı və indi onlayn rejimə keçdilər.

Asiya da geri qalmırdı. Çində Pin-Up prototipinə çevrilən müəssisələrdə mahjong qədim zamanlardan məşhurdur. Onun əsasında həm sadə kəndliləri, həm də zadəganları özünə cəlb edən müxtəlif Oyunlar yaradıldı. Eyni ölkədə ilk dövlət lotereyaları meydana çıxdı, onların köməyi ilə müxtəlif sosial hökumət layihələri maliyyələşdirildi.

Amerikanın genişliyində, ilk müstəmləkəçilərin gəlişindən əvvəl də, yerli xalqlar uğurlar üçün əyləncədə müxtəlif əşyalardan istifadə edirdilər. Avropalılar onlara kart oyunları gətirdilər. Poker bu gün onlardan ən populyarı hesab olunur.

Bu gün PinUp onlayn saytı minlərlə həyəcan axtaran şəxs tərəfindən ziyarət edilir. Buna səbəb qlobal Oyunlar fenomenidir. Onlar müxtəlif ölkələrdə sevilir. Pop mədəniyyətdə tez-tez xatırlanması, onların simvolizmi, qaydaları və insanların həyatına təsirinin yenidən nəzərdən keçirilməsi buna sübutdur. Mahnılarda, filmlərdə və rəsmlərdə biz kartları, ruletləri, məşhur Oyunlar simvollarını və uduşların qeydlərini görürük. Hətta heç vaxt belə əyləncələrdə iştirak etməyən insanlar da bu simvolizmi aydın başa düşürlər.

Oyunlar mədəniyyətlər arasında əlaqələri inkişaf etdirir. Qloballaşma dövründə müxtəlif əyləncələr ölkədən-ölkəyə köçür, yerli adət-ənənələrlə assimilyasiya olunur, birləşir. Bu, xüsusi mədəni təbəqə yaradır ki, bunu inkar etmək mənasızdır.

