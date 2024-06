Aktyor Nicat Rəhimov ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı aparıcı İlkin Həsənli sosial mediada paylaşım edib. O, aktyorla birgə fotolarını paylaşaraq qeyd edib:

"Qız ataları klubuna xoş gəldin".



Qeyd edək ki, aktyor Nicat Rəhimov 2017-ci ildən ailəlidir. O, Ülviyyə adlı xanımla ailə qurub.

