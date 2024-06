Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tələbəsi vəfat edib.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

Məlumata görə, universitetin "Turizm işinin təşkili" ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Ergün Əliyev dünyasını dəyişib.



