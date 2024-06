Aktrisa Xumar Səlimova illər sonra efirə qayıdır.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən bildirir ki, o, Xəzər TV-də yayımlanan "Şirin" serialında rol alacaq.

Uzun illər öncə ailə həyatı qurub sənətdən uzaqlaşan Xumarın qız övladı da dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, o, "Əli və Nino", "Nazlı" filmlərində, həmçinin, "Lal yuxu" serialında da rol alıb.

Aktrisanın yeni görüntüsünü və övladı ilə fotosunu təqdim edirik:

