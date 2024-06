Xalq artisti Niyaməddin Musayev polis tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntülərdən də aydın olur ki, müğənni Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, müvafiq söhbət aparılıb.

Xalq artistinin hansı səbəbdən saxlanıldığı məlum deyil.

