Bakı pulsuz çimərliklər - Bu avtobuslar gedir

Yay mövsümünün gəlməsi ilə çimərliklərə maraq artmağa başlayıb. Bakı sakinləri və qonaqları üçün bir neçə pulsuz çimərlik fəaliyyət göstərir. Bu çimərliklərdə dənizdən və günəşdən zövq almaq mümkündür.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən bildirir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə paytaxtın bir neçə qəsəbəsində baxımsız sahilyanı ərazilərdə pulsuz ictimai çimərliklər təşkil edilib.

Bu çimərliklərdə təmizlik, abadlıq və digər hazırlıq işləri tamamlanıb və ziyarətçilərin istifadəsinə hazır vəziyyətə gətirilib.

Qeyd edək ki, çimərlik ərazisinə giriş və yaradılan bütün imkanlar tamamilə ödənişsiz istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Ödənişsiz çimərliklər və onların yerləşdiyi ərazilər:

Sahil Çimərliyi (Lökbatan)

Yerləşdiyi Qəsəbə: Lökbatan

Gediş Yolları: 149 nömrəli avtobus

Buzovna Çimərliyi

Yerləşdiyi Qəsəbə: Buzovna

Gediş Yolları: 171 nömrəli avtobus

Novxanı Çimərliyi

Yerləşdiyi Qəsəbə: Novxanı

Gediş Yolları: 123 nömrəli avtobus

Görədil Çimərliyi

erləşdiyi Qəsəbə: Görədil

Gediş Yolları: 108, 134 nömrəli avtobuslar

Pirşağı Çimərliyi

Yerləşdiyi Qəsəbə: Pirşağı

Gediş Yolları: 173 nömrəli avtobus

Şıx Çimərliyi

Yerləşdiyi Rayon: Səbail

Gediş Yolları: 127 nömrəli avtobus.

Məlumat üçün bildirək ki, bu çimərliklərdə ətraf mühitin qorunması üçün təmizlik qaydalarına riayət etmək vacibdir. Çimərliklərdə tullantıların düzgün şəkildə atılması, dənizin və sahil zolağının təmiz saxlanılması hər bir vətəndaşın vəzifəsidir.

