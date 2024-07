Tanınmış vəkil arvadını bıçaqladı - FOTO

Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, tanınmış vəkil Ceyhun Yusifov həyat yoldaşını bıçaqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ər-arvad arasında olan mübahisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Nəticədə C. Yusifov həyat yoldaşı Yusifova F. A qızına iki bıçaq zərbəsi endirib. F. Yusifova “qarının ön divarının kəsilmiş-deşilmiş (iki ədəd) yaraları” diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olub.

Faktla bağlı Xətai rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci (qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

