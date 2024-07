Şəmkirdə intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Gununsesi.info-ya istinadla xəbər verir ki, rayonun orta məktəb müəlliməsi olan Könül Cabbarova özünü asaraq intihar edib.

Yaxınlarının dediklərinə görə, bu gün kiçik oğlunu hərbi xidmətə yola salıb.

Onun intihar etməsinə səbəb kimi isə borcunun olduğu göstərilib.

