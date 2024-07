Sumqayıtda deputatlığa namizəd, 1989-cu il təvəllüdlü Taleh Sakit oğlu Məmmədov münaqişə zəminində 1974-cu il təvəllüdlü Nazir Ağacavad oğlu Cavadova bıçaqla xəsarət yetirib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, T.Məmmədovun hadisəni sərxoş halda törətdiyi bildirilir.

Həmin namizədin fotosunu təqdim edirik:

