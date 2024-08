Penn Əyləncə İndeksindəki dəyişikliklərin tarixi

Səhmlər 2021-ci ilin martında bütün zamanların ən yüksək həddə çatdıqda, əsasən onlayn idman mərclərindəki bum sayəsində Penn nüfuzlu bir daxil olan S&P 500-ə qoşuldu.



Lakin ABŞ səhmlərinin ən populyar göstəricisi olan səhmin vaxtı qısa müddətli olub.

Şirkətin hələ də içində olduğu Penn səhmlərinin azalması, şirkətin S&P 500-ə qoşulduğu vaxt başladı və indeks təminatçısını sorğu əsasında səhmi silməyə məcbur etdi canlı kazino bu indeksdən 2022-ci ilin sentyabrında.

S&P 500 böyük indeksindən çıxarıldıqdan sonra Penn o vaxtdan bəri qaldığı S&P MidCap 400 indeksinə qoşuldu.Burada qeyd olunan S&P meyarlarının hər biri kapitallaşma ilə ölçülür, yəni bazar dəyərinə görə ən böyük şirkətlərin səhmlərinə indeksdə ən böyük çəkilər verilir.

6 iyun tarixinə şirkət cəmi 0,097% çəki ilə orta səviyyəli şirkətlər indeksində 400 şirkət arasında 383-cü yerdə qərarlaşıb.

