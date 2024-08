Azərbaycan güləşçisi Georgi Meşvildişvili (125 kq) Paris Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 1/8 finalda misirli Diaeldin Abdelmottaleblə üz-üzə gəlib.

İdmançımız bu görüşdən 4:0 hesablı qələbə ilə ayrılıb.

