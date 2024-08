UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab görüşü çərçivəsində "Sabah" - "Sent Patriks Atletik" (İrlandiya) görüşü start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Masazırdakı "Bank Respublika Arena"da keçirilir.



Oyunu rumıniyalı baş hakim Marsel Birsan idarə edir.

