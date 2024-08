Sumqayıtda partlayış olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yaşayış binasında qeydə alınıb. Orada olan bir nəfərin əlində partlayıcının partladığı və həmin həmin şəxsin öldüyü bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.