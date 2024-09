"Qalatasaray" İngiltərədən onu gətirir - İlin transferi

"Qalatasaray" "Mançester Yunayted"in futbolçusu Kazemironu icarəyə götürmək üçün danışıqlar aparır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, keçidin alınması üçün braziliyalı yarımmüdafiəçinin maaşının bir hissəsini "qırmızı şeytanlar" ödəməlidir. Kazemiro illik 21,6 milyon avro qazanır və bu, İstanbul təmsilçisi üçün problem yaradır.

Hazırda bir neçə yarımmüdafiəçi ilə danışıqlar aparan "Qalatasaray" futbolçunu UEFA siyahısına çatdırmaq üçün çalışır.

Qeyd edək ki, 32 yaşlı Kazemiro "Mançester Yunayted"də 87 oyunda meydana çıxıb. O, 12 qol vurub, 9 məhsulda ötürmə edib.

