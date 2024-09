Noyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) keçiriləcək.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Fətəli Xan Xoyski küçəsində COP29 üçün ayrıca zolaq təşkil edilir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

