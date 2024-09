Diyarbəkirin Bağlar rayonunda yoxa çıxandan 19 gün sonra cəsədi tapılan Narin Güranın ölüm səbəbi məlum olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun boğularaq öldürüldüyü müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, Narin Güranın qətli ilə bağlı bibisi Gift Güran və əmisi oğulları Ş.K. və İ.K. saxlanılıb. Hazırkı sübutlara görə, Ş.K. və İ.K. azad edilib. Narinin bibisi Hədiyyə Güran hadisədə iştirak iddiası ilə hakim qarşısına çıxarılacaq.

