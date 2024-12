Aparıcı və aktrisa Kəmalə Piriyevanın ayağı sınıb.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə rejissor Valeh Əhmədov "Evdə qalmış 2" fimininin təqdimat mərasimindən sonra deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.